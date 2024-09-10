Клуб АПЛ підписав ексгравця московського Спартака

Колишній гравець Челсі, Інтера та московського Спаратка Віктор Мозес підписав контракт з клубом Англійської Прем'єр-ліги, Лутоном.

Про це повідомляє пресслужба "капелюшників".

Угода з 33-річним нігерійцем розрахована на один сезон – до літа 2025 року. Зазначимо, що гравець приєднався до Лутона на правах вільного агента.

Welcome to the Town, @VictorMoses! 🇳🇬 — Luton Town FC (@LutonTown) September 10, 2024

Його останнім клубом був московський Спартак, за який він виступав з 2021 по 2024 рік. У попередньому сезоні в Російській Прем'єр-лізі Мозес зіграв 16 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист.