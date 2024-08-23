Представник Динамо спростував інформацію, що кияни цікавляться іспанським форвардом

У київському Динамо заперечили чутки, що клуб цікавиться іспанським нападником Легії Марком Гуалем.

Прес-аташе "біло-синіх" Андрій Шахов-молодший опублікував stories у себе в Instagram, де написав, що ця інформація не є правдивою.

"Інформація про інтерес Динамо до іспанського нападника Марко Гуаля не відповідає дійсності. Цієї кандидатури не було навіть у шортлисті потенційного підсилення клубу", — написав він.

Нагадаємо, в січні 2022 року Гуаля підписав Дніпро-1, але гравець не встиг дебютувати за команду через початок повномасштабної війни. У сезоні 2019/20 Марк захищав кольори Жирони.

Восени 2023 Марк покинув Дніпро-1 і став гравцем польської Легії. Портал Transfermarkt оцінює його вартість в 1,3 мільйона євро.