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Новачок АПЛ посилить склад гравцем, за якого Ман Сіті заплатив 49 млн євро

Руслан Травкін — 15 серпня, 13:08
Новачок АПЛ посилить склад гравцем, за якого Ман Сіті заплатив 49 млн євро
Келвін Філліпс
Getty images

Півзахисник Манчестер Сіті Келвін Філліпс приєднається до Іпсвіча на правах оренди.

Про це повідомляє у соцмережі "Х" (Twitter) інсайдер Фабріціо Романо.

28-річний Філліпс — вихованець Лідса. За цей клуб він грав до літа 2022 року. Манчестер Сіті придбав його за 49 млн євро.

Клуби вже погодили деталі переходу, а сам гравець готовий пройти медичне обстеження. Іпсвіч не матиме права викупу, хоча початково цей пункт був прописаний.

У складі "містян" Келвін не став важливим гравцем, зігравши лише 31 матч. Другу частину сезону 2023/24 футболіст грав за Вест Хем також на правах оренид.

Іпсвіч минулого сезону здобув путівку в АПЛ. Востаннє команда виступала в еліті ще в сезоні-2001/02. Влітку "трактористи" грали товариський матч проти донецького Шахтаря.

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