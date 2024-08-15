Новачок АПЛ посилить склад гравцем, за якого Ман Сіті заплатив 49 млн євро
Півзахисник Манчестер Сіті Келвін Філліпс приєднається до Іпсвіча на правах оренди.
Про це повідомляє у соцмережі "Х" (Twitter) інсайдер Фабріціо Романо.
28-річний Філліпс — вихованець Лідса. За цей клуб він грав до літа 2022 року. Манчестер Сіті придбав його за 49 млн євро.
Клуби вже погодили деталі переходу, а сам гравець готовий пройти медичне обстеження. Іпсвіч не матиме права викупу, хоча початково цей пункт був прописаний.
У складі "містян" Келвін не став важливим гравцем, зігравши лише 31 матч. Другу частину сезону 2023/24 футболіст грав за Вест Хем також на правах оренид.
Іпсвіч минулого сезону здобув путівку в АПЛ. Востаннє команда виступала в еліті ще в сезоні-2001/02. Влітку "трактористи" грали товариський матч проти донецького Шахтаря.