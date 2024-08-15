Новачок АПЛ посилить склад гравцем, за якого Ман Сіті заплатив 49 млн євро

Півзахисник Манчестер Сіті Келвін Філліпс приєднається до Іпсвіча на правах оренди.

Про це повідомляє у соцмережі "Х" (Twitter) інсайдер Фабріціо Романо.

28-річний Філліпс — вихованець Лідса. За цей клуб він грав до літа 2022 року. Манчестер Сіті придбав його за 49 млн євро.

Клуби вже погодили деталі переходу, а сам гравець готовий пройти медичне обстеження. Іпсвіч не матиме права викупу, хоча початково цей пункт був прописаний.

🚨🚜 Kalvin Phillips to Ipswich Town, here we go! Deal sealed between clubs as Phillips’ set for medical tests.



Loan move from Manchester City does not include a buy option clause, per initial agreement.



Phillips ready to sign later today if all goes to plan. pic.twitter.com/EiNeffeQZU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2024

У складі "містян" Келвін не став важливим гравцем, зігравши лише 31 матч. Другу частину сезону 2023/24 футболіст грав за Вест Хем також на правах оренид.

Іпсвіч минулого сезону здобув путівку в АПЛ. Востаннє команда виступала в еліті ще в сезоні-2001/02. Влітку "трактористи" грали товариський матч проти донецького Шахтаря.