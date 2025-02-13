Карпати зіграли внічию, Оболонь розгромила суперника на зборах у Туреччині

Сьогодні, 13 лютого, українські команди провели чергові матчі на зборах у Туреччині в межах підготовки до другої половини сезону Української Прем'єр-ліги-2024/2025.

Зокрема Карпати зіграли внічию з молдавським Зімбру. Зустріч завершилася з рахунком 1:1, а Оболонь розгромила румунську Решицу – 3:0.

Львів'яни завершили зимові збори та зіграю проти київського Динамо в неділю, 23 лютого. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Оболонь за планом має провести ще один контрольний матч 14 лютого, однак суперник наразі невідомий. "Броварі" зустрінуться з Ворсклою у 18 турі УПЛ.

Також сьогодні свої контрольні матчі проведуть інші клуби Прем'єр-ліги. Шахтар о 16:00 розпочав поєдинок з латвійським РФШ, Зоря зустрічається з Динамо Батумі, а ЛНЗ – з іншим грузинським клубом Торпедо Кутаїсі.