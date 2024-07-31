Карпати підсилились вихованцем Шахтаря та переможцем юнацького Копа Америка

Карпати підписали двох молодих футболістів напередодні початку нового сезону.

Про це клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

До львів’ян приєдналися вихованець Шахтаря Андрій Булеза та бразильський захисник Жан Педрозу. Обом гравцям по 20 років.

Булеза перейшов з Шахатаря у Карпати ще навесні, але тоді це був перехід на правах оренди. Зараз же "леви" здійснили повноцінний трансфер. Зазначимо, що нині Андрій відновлюється від розриву хрестоподібних зв’язок.

Жан Педрозу є вихованцем Курітіби. У 19 років він зіграв за свою рідну команду в Серії А. Також у складі збірної Бразилії U-20 Жан став переможцем молодіжного Копа Америка-2023.