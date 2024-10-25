Кардаш: Прикро, що Динамо пропустило з пенальті

Колишній гравець національної збірної України та київського Динамо Василь Кардаш вважає прикрим, що кияни пропустили гол з пенальті у матчі 3 туру Ліги Європи проти Роми (1:0).

Його слова передає Sport.ua.

"Динамівці здивували стартовим складом, адже ціла група провідних виконавців була серед запасних. Вірогідно, що керманич киян Олександр Шовковський не забував, що 27 жовтня його підопічні гратимуть в УПЛ з Шахтарем й тому зробив такий вибір. Що ж до власне протистояння, то господарі більше награли на перемогу. Прикро, що гості пропустили після, як кажуть, необов'язкового порушення правил, що призвело до призначення пенальті. Киянам не відмовиш у старанності, були напівмоменти, але гольову "засуху" перервати не вдалося. В останній момент завжди чогось бракувало", – сказав Кардаш.

Наразі в Динамо 0 балів в активі та передостання сходинка в турнірній таблиці. У четвертому турі турніру кияни 7 листопада зіграють проти угорського Ференцвароша, а римляни завітають у гості до англійського Тоттенгема.

Нагадаємо, гра 11 туру УПЛ Динамо – Шахтар відбудеться у неділю, 27 жовтня, у Києві. Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.