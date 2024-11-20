Ефект Щенсного: президент Барселони покурив кальян під час ділової зустрічі в Азербайджані
Президента Барселони Жоана Лапорту на днях помітили в одному із закладів Азербайджану.
Голова "синьо-гранатових" вирішив укласти декілька вигідних умов співпраці з місцевою владою під час паузи на матчі збірних, але випадково став зіркою у соцмережах.
Журналісти зуміли зняти на камеру момент, як Лапорта курить кальян, сидячи за "багатим" столом.
Користувачі у соцмережах одразу побачили вплив голкіпера каталонців Войцеха Щенсни, який є фанатом сигар та цигарок.
Нагадаємо, після 13 турів Ла Ліги Барселона йде на першому місці, набравши 33 бали.