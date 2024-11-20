Ефект Щенсного: президент Барселони покурив кальян під час ділової зустрічі в Азербайджані

Президента Барселони Жоана Лапорту на днях помітили в одному із закладів Азербайджану.

Голова "синьо-гранатових" вирішив укласти декілька вигідних умов співпраці з місцевою владою під час паузи на матчі збірних, але випадково став зіркою у соцмережах.

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Журналісти зуміли зняти на камеру момент, як Лапорта курить кальян, сидячи за "багатим" столом.

A Laporta ya se le han pegado las costumbres de Chesni. Cachimba melón fresa mentolado con toques afrutados en mano mientras negocia la venta por 100 millones de algún proyecto que se ha inventado para salvar la economía del FC Barcelona pic.twitter.com/j5ii8xWbHe — Manu. (@GxlDePaulinho) November 19, 2024

Користувачі у соцмережах одразу побачили вплив голкіпера каталонців Войцеха Щенсни, який є фанатом сигар та цигарок.

Нагадаємо, після 13 турів Ла Ліги Барселона йде на першому місці, набравши 33 бали.