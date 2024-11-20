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Ефект Щенсного: президент Барселони покурив кальян під час ділової зустрічі в Азербайджані

Богдан Войченко — 20 листопада 2024, 18:42
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Ефект Щенсного: президент Барселони покурив кальян під час ділової зустрічі в Азербайджані

Президента Барселони Жоана Лапорту на днях помітили в одному із закладів Азербайджану.

Голова "синьо-гранатових" вирішив укласти декілька вигідних умов співпраці з місцевою владою під час паузи на матчі збірних, але випадково став зіркою у соцмережах.

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Журналісти зуміли зняти на камеру момент, як Лапорта курить кальян, сидячи за "багатим" столом.

Користувачі у соцмережах одразу побачили вплив голкіпера каталонців Войцеха Щенсни, який є фанатом сигар та цигарок.

Нагадаємо, після 13 турів Ла Ліги Барселона йде на першому місці, набравши 33 бали.

Барселона Жоан Лапорта