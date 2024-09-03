Іващенко поставив ультиматум Оболоні

Колишній головний тренер Оболоні Валерій Іващенко готовий припинити співпрацю з "пивоварами" лише після того, як йому виплатять усі кошти.

Про це він заявив у інтерв’ю Sport.ua.

"Ж одних пропозицій (щодо продовження роботи у структурі клубу — прим.) я від Резніченка не почув. Я сказав, що підпишу заяву про звільнення лише після того, як зі мною повністю розрахуються, адже у мене контракт з Оболонню ще на рік", — сказав Іващенко.

43-річний тренер працював у Оболоні загалом більше 15 років. Спершу він захищав кольори клубу як гравець, а потім кілька разів очолював команду. За підсумками сезону-2022/23 Іващенко вивів "пивоварів" у вищий дивізіон чемпіонату України.