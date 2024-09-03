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Іващенко поставив ультиматум Оболоні

Ігор Чернявський — 3 вересня, 08:05
Іващенко поставив ультиматум Оболоні
ФК Оболонь

Колишній головний тренер Оболоні Валерій Іващенко готовий припинити співпрацю з "пивоварами" лише після того, як йому виплатять усі кошти.

Про це він заявив у інтерв’ю Sport.ua.

одних пропозицій (щодо продовження роботи у структурі клубу прим.) я від Резніченка не почув. Я сказав, що підпишу заяву про звільнення лише після того, як зі мною повністю розрахуються, адже у мене контракт з Оболонню ще на рік", — сказав Іващенко.

43-річний тренер працював у Оболоні загалом більше 15 років. Спершу він захищав кольори клубу як гравець, а потім кілька разів очолював команду. За підсумками сезону-2022/23 Іващенко вивів "пивоварів" у вищий дивізіон чемпіонату України.

Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Валерій Іващенко

Оболонь

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