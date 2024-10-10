Італійський тренер назвав кількість голів, яку Довбик заб'є за Рому

Італійський тренер Маріо Сомма вважає, що український нападник Роми Артев Довбик досягне двозначної кількості голів за команду.

Його слова передає Retesport.

"Довбик? Він росте, відчуває більшу відповідальність і знає, що він є орієнтиром для команди. Я вітаю Даніеле Де Россі, який дуже його хотів: українець легко досягне двозначної цифри голів", – сказав фахівець.

Наразі в активі Довбика 4 голи та 1 асист у 8 матчах за Рому. У сезоні-2023/24 українець грав у складі Жирони, з якою вийшов у Лігу чемпіонів, забивши 25 голів та віддавши 10 асистів за 41 матч.

Цей показник гольових дій дозволив Довбику завоювати "трофей Пічічі", який вручається найкращому бомбардиру Ла Ліги.