Італійський тренер назвав кількість голів, яку Довбик заб'є за Рому
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Італійський тренер Маріо Сомма вважає, що український нападник Роми Артев Довбик досягне двозначної кількості голів за команду.
Його слова передає Retesport.
"Довбик? Він росте, відчуває більшу відповідальність і знає, що він є орієнтиром для команди. Я вітаю Даніеле Де Россі, який дуже його хотів: українець легко досягне двозначної цифри голів", – сказав фахівець.
Наразі в активі Довбика 4 голи та 1 асист у 8 матчах за Рому. У сезоні-2023/24 українець грав у складі Жирони, з якою вийшов у Лігу чемпіонів, забивши 25 голів та віддавши 10 асистів за 41 матч.
Цей показник гольових дій дозволив Довбику завоювати "трофей Пічічі", який вручається найкращому бомбардиру Ла Ліги.