Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав у одній команді з Бекхемом

Сьогодні Дмитру Коваленку виповнюється 47 років. У 13 років він поїхав з Києва в американський Рочестер — на дворі стояв 1990 рік, для більшості українців Америка тоді була далекою та нездійсненою мрією. Перша сім'я, яка прийняла Коваленка, ставилися до нього майже як до раба. Уродженець Києва косив траву, клопотав по будинку, іноді навіть не доїдав.

Діти господаря знущалися над ним, не пускаючи Діму вранці у ванну. Через 8 місяців до Коваленка приїхала мама. Дізнавшись про все, схопилася за голову. Висловила претензії господареві, за що о третій годині ночі (!) разом з сином була виставлена на вулицю. Мати вирішила забрати Дмитра назад до Києва, але підліток рішуче відмовився — мовляв, повернення для нього буде схоже на поразку, а він хоче перемогти.

З того часу минуло більше 30 років. 15 років тому в роздягальні Лос-Анджелес Гелексі поруч стояли дві шафки. На одній було написано Beckham, на другій — Kovalenko. Дмитро, якого в Америці давно називають Дема, два сезони відіграв разом з Девідом Бекхемом і навіть подружився з легендарним британцем. Своєю грою уродженець Києва заслужив повагу американських фанів: тричі брав участь в матчах "Всіх зірок МЛС" вигравав Кубок і чемпіонат ліги, провів в МЛС 277 матчів. У відвертій розмові Дмитро розповів про свої взаємини з Бекхемом, грошах в МЛС і американське життя, до якого за 30 років він так до кінця і не звик.

Футболіст на пенсії

— Дмитро, ви завершили кар'єру в 33 роки. Не рано?

— Травми замучили. На початку кар'єри в США мені багато доводилося грати на стадіонах, де проходять змагання з американського футболу. "Поляни" там дуже жорсткі — штучні газони укладають прямо на бетонне покриття. Через це багато гравців, в тому числі і я, згодом почали відчувати болі в спині. Та й ноги стали підводити, все частіше "ламалися". До того ж мій контракт з Гелексі закінчився.

— Не запропонували продовжити угоду?

— Пропонували пролонгувати на рік. Але на інших, набагато більш скромних умовах. Не забувайте, що Лос-Анджелес — одне з найдорожчих міст в США, так що грошей, які мені запропонували, вистачило б хіба що на оплату житла і на їжу. Ось тоді й вирішив, що пора закінчувати.

— І як справи у футболіста на "пенсії"?

— Спочатку було незвично — не треба рано підніматися і їхати на тренування, літати туди-сюди по всій Америці на виїздні матчі. Потім стало нудно. Тому, коли запропонували попрацювати з однією з дитячих команд, без роздумів погодився. Цікаво возитися з пацанами, вчити їх футбольному алфавіту.

— Чого ж тоді відмовились від запрошення до тренерського штабу юнацької збірної США (U-17)?

— Для цього потрібно було переїжджати до Флориди, де знаходиться центр підготовки національних команд різних вікових категорій. Були певні життєві обставини, не наважився на переїзд. Потім шкодував.

Взагалі життя під час футбольної кар'єри і після її закінчення дуже сильно відрізняється. Коли ти знаходишся на піку популярності, тебе готові носити на руках. Думаєш, що так буде завжди. Але коли вішаєш бутси на цвях, то розумієш, що все доводиться починати спочатку. Народ зустрічає нових кумирів, а ти вирішуєш свою головну проблему — як і в чому знайти себе після футболу. Хтось це швидко проходить, а комусь потрібні роки або навіть десятиліття.

Сусід Бекхема

— У Гелексі ви грали разом з Девідом Бекхемом. По нічних клубах з ним ходили?

— Це були поодинокі випадки. Якось провели товариську зустріч з Міланом, після неї Бекс зібрав обидві команди в нічному клубі. Тома Круза ще запросив. Посиділи, поспілкувалися. Девід був нормальним хлопцем без зіркової хвороби. Ми з ним сиділи поруч на тренерських установках напередодні матчів. Підколювали один одного.

— Бутси Девіда до підлоги прибивали?

— Бекс не давав приводу для подібного. Він, звичайно, жартував зі мною майже на кожному тренуванні, але межу не переходив. Спочатку Девіду чимось не подобалася моя зачіска. Потім я якийсь час не голився, він почав розповідати, що з щетиною моя голова квадратною стає. Я за словом теж в кишеню не ліз. Казав: "Бекс, ти що, смішний?!".

Після тренування пропонував йому піти в тренажерний зал набрати форму. Він у відповідь зазвичай крутив головою. А на наступному тренуванні в двохсторонці збивав мене, посміхався і розводив руками, мовляв, навіщо мені тренажерний зал, коли я тебе і так "вибиваю із сідла".

— На тренування Бекхем кожен раз приїжджав на новій машині?

— У нього в Лос-Анджелесі був цілий автопарк. У першому сезоні було вісім машин, в другому ще чотири придбав. Останнім придбанням був, якщо не помиляюсь, "Ягуар". На заняття Бекс тягнув за собою всіх трьох синів. Ромео, Круз і Бруклін уважно спостерігали за батьком, іноді підбадьорюючи його вигуками "Тату, тату".

— Вікторія Бекхем на тренування не приїжджала?

— Ні, але домашніх матчів Гелексі не пропускала. За подружжям Бекхемів на стадіоні була закріплена своя віп-ложа. Вікторія завжди там збирала народ — дітей, друзів. Той же Том Круз на матчі іноді навідувався. Арнольд Шварценеггер кілька разів був.

— Народ на Бекхема в Америці ходив?

— Коли Девід тільки приїхав, я виступав за Ред Буллс з Нью-Йорку. На домашню гру з Гелексі прийшло 70 тисяч глядачів. Це для Америки божевільний показник. Інші команди збирали по 30, 40, 50 тисяч уболівальників на матчах проти Бекса. Причому народ ходив подивитися виключно на "Спайсбоя". Потім люди трохи переситилися Девідом.

Хоча, коли до нас на виставкові матчі приїжджали гранди європейського футболу, з відвідуваністю не було проблем. Подивитися на Барселону прийшли 94 тисячі глядачів! Враховуйте, що сокер, як називають європейський футбол в Америці, не має за океаном таких традицій, як у Старому світі. Тут найпопулярніші ігрові види спорту — бейсбол, американський футбол, баскетбол, хокей.

— Друзі просили вас дістати автографи Бекхема?

— Постійно. Девід вже у відповідь на моє чергове прохання хитро посміхався і питав, що я з ними роблю. Я зазвичай, не моргнувши оком, відповів, що продаю їх — спеціально для цього відкрив в Україні сувенірний магазин. У плані автографів Бекхем був безвідмовним хлопцем.

— Переїжджаючи в Лос-Анджелес, Девід підписав п'ятирічний контракт на 250 мільйонів доларів — по "полтішку" за сезон. Як вважаєте, він відпрацював ці гроші?

— В Америці зазвичай не переплачують — саме стільки Бексу "поклали", значить, він стільки коштував. Не думаю, що ліга прогадала з його запрошенням. Продаж сувенірної атрибутики, телевізійних прав, інші рекламні моменти — у нас кажуть, що МЛС на Девіді не тільки відбила його контракт, а й зуміла навіть трохи заробити.

— Коли МЛС зможе змагатися за розмахом з НХЛ або НБА?

— Менеджери ліги активно ведуть роботу. Кілька років тому підписали контракт з одним із всесвітньо відомих спортивних брендів — на 150 мільйонів доларів. Додалося і кілька локальних спонсорів.

— Які були зарплати у футболістів в МЛС?

— Невеликі. Коли я грав, середня була близько 60 тисяч доларів за сезон. Повторюся, це не американський футбол, не бейсбол, чи баскетбол, чи хокей. Мінімальна зарплата — 40 тисяч. Більше 200 тисяч доларів за сезон заробляли тільки 15 відсотків гравців ліги. Я був в числі цих щасливчиків.

Близько дюжини футболістів мали більше мільйона в рік. У того ж Бекса з 50 мільйонів тільки 10 — "футбольні". Решта — за рекламу. Філії своєї академії, ще цілий ряд самих різних рекламних проектів. Причому всі цифри, які я навів, це "брудними" — без виплати податків, які становлять близько 35 відсотків.

— Гонорарам Бекхема одноклубники не заздрили?

— За всіх говорити не буду. Але особисто у мене ніякої заздрості не було. Бекс пограв у всіх трьох на той час найкращих клубах світу — англійському Манчестер Юнайтед, італійському Мілані та іспанському Реалі. Ось нехай той, хто заздрить, спочатку по черзі підпише контракти з цими трьома командами, а потім розповідає, що Девід — не футболіст, а рекламний бренд.

Аверс і реверс американського життя

— Ви вже майже 30 років живете в США. Яке воно, американське життя?

— У 13 років я з мінімальним знанням мови залишився абсолютно один в чужій американській сім'ї. Глава тієї сім'ї постійно змушував мене працювати, косити траву. Його діти ховали від мене їжу і не пускали вранці в душ. Я нікому не побажаю випробувати таке! Я прожив в цих жахливих умовах 8 місяців. Телефонував батькам, але під час розмов не захотів їм розкривати всієї правди.

Мама приїхала мене провідати, про все дізналася. Сказала господареві, що мене забирає. Так він о третій годині ночі виставив нас за двері! Я мамі тоді сказав, що до Києва не повернуся. Нехай я був "от горшка два вершка", але в мені зіграли почуття — вирішив, що буду гризти землю зубами, але постараюся чогось досягти в Америці — якщо вже сюди приїхав. І мама домовилася за мій перехід в іншу американську сім'ю. Хоча для неї це було важке рішення.

— Там теж змушували косити траву?

— Ні, там мені вже пощастило. До сих пір з ними на зв’язку. Футболом почав займатися ще в школі київського Динамо. Друга сім'я, коли сказав, що хочу далі грати в сокер, не заперечувала. І я пройшов всі сходинки — спочатку грав в школі, потім в університеті штату Індіана. У 1998 році збірна університету стала чемпіоном країни серед студентів, а мене визнали найкращим гравцем турніру. Через кілька місяців підписав свій перший професійний контракт з Чикаго Файр. Уже почав заробляти гроші, допомагати батькам. Відчував себе щасливим.

— І гра у вас пішла — в 2000 році з Чикаго взяли Кубок США.

— Подружився з Христо Стоїчковим, який зробив собі ім'я в Барселоні. Разом з ним ми і переїхали до Вашингтону, де виступали за Ді Сі Юнайтед, в складі якого виграли звання чемпіонів МЛС. За цю перемогу, по аналогії з НБА кожен отримав чемпіонський перстень. Він у мене в Києві зберігається — у батьків. Там ціла колекція моїх спортивних трофеїв, включаючи футболки команд, за які виступав.

— І все таки ми трохи відійшли від теми американського життя.

— Є багато плюсів і мінусів. Тут все життя можна працювати в борг. І, врешті-решт, залишитися ні з чим! Наприклад, ти купив будинок. Але у тебе його можуть забрати — якщо ти не зможеш сплатити податки на землю, на якій стоїть твій будинок. Але у тебе в Америці є права. У нас просто можуть прийти блатні і забрати будинок. З іншого боку, тут ти все життя будеш винен державі. Хочеш купити машину — плати податок на неї кожен місяць.

— З чим вам і досі важко змиритися?

— Друзі можуть без дозволу прийти до мене ввечері додому, я поставлю пляшку вина, душевно посидимо, поговоримо. З американцями про похід в гості потрібно домовлятися за тиждень. Якщо прийдеш без запрошення, тебе просто не зрозуміють. Але тут, на відміну від нашої країни, можна заробляти нормальні гроші.

— 14 років тому ти зробив спробу повернутися в Україну. Чому ця спроба виявилася невдалою?

— У мене все добре складалося в МЛС. Але тягнуло додому. На наступний рік збірній належало дебютувати на чемпіонаті світу в Німеччині-2006, а я мріяв виступати за національну команду. Підписав контракт із запорізьким Металургом. Але в підсумку тренер (Металург тоді тренував В'ячеслав Грозний — прим. М.Р.), який мене висмикнув з-за океану, нічого не пояснюючи, посадив мене в глибокий запас. Я прожив у Запоріжжі півроку, дізнався про підводні течії українського футболу. Чесно кажучи, залишатися тут далі не захотів — полетів назад до Америки, мені якраз запропонували непоганий контракт в Нью-Йорку.

— Правда, що коли виступали за запорізький Металург, партнери по команді називали вас американцем?

— Так. Але наш американець — свій я.

Під прапором веселого Роджера

— До цього ви ще встигли трохи пограти в німецькій Бундеслізі. Причому за веселий клуб Санкт-Паулі, гравців якого ще називають "піратами".

— Це була моя перша спроба закріпитися в Європі. Санкт-Паулі після першого кола залізно йшов на виліт, мене взяли в оренду на півроку. Я приїхав на збори до Іспанії. Партнери по команді не розібралися, порахували мене американцем. Трохи зневажливо поставилися, мовляв, що це за американець, який вміє грати в футбол. Але я швидко заслужив довіру партнерів — своєю грою.

Почалася друга половина сезону, ми обіграли Баварію 2:1. Напевно, це найгучніша перемога в історії Санкт-Паулі. Але потім я посварився з капітаном команди, тренер посадив мене на лавку. Я розлютився, зібрав речі і полетів в Чикаго. Зараз розумію, що потрібно було терпіти, чекати свого шансу.

— У Санкт-Паулі символ клубу — прапор веселого Роджера. Піратами їх називають, тому що поруч порт Гамбургу?

— Так. І ще Санкт-Паулі — це найбільший район у місті. Там знаходиться і Ріпербан — знаменита вулиця червоних ліхтарів. Жриці кохання палко вболівають не за більш титулований Гамбург, а за Санкт-Паулі. Одна з її представниць якось сказала легендарну фразу, мовляв, їх тіла належать багатьом чоловікам, але серце — тільки футбольному клубу "Санкт-Паулі". За легендою пірати часто приїжджали в порт Гамбурга. І заснували там свою громаду. А потім їх предки в 1910 році заснували Санкт-Паулі.

— Красива легенда...

— У Санкт-Паулі повно фанів в інших країнах. Всього за цей скромний за мірками Німеччини клуб вболівають майже 11 мільйонів чоловік! Комусь подобається символіка команди. Комусь — волелюбна філософія Санкт-Паулі. До речі, фани клубу — антифашисти. Вболівальники весь час підтримують команду. Коли ми програвали, вони німецькою мовою скандували "А нам все одно!".

В гостях у Кличка

— Колись спілкувався з баскетболістом Кирилом Фесенком, який виступав в НБА за Юту Джаз з Солт-Лейк-Сіті. З ним, коли за Реал з Солт-Лейка грали, не перетиналися?

— Познайомилися випадково — в перукарні. Розговорилися, здивувалися — до цього один про одного не чули. Завжди приємно зустріти земляків на чужині. Фес виявився хорошим хлопцем. Ось тільки я незабаром поїхав з Солт-Лейка в Лос-Анджелес — тому ми з Кирилом більше не зустрічалися.

— Бачив вас у вересні 2009 року в Лос-Анджелесі на бою Віталія Кличка з Крісом Арреолою. Вдалося познайомитися з Віталієм?

— Так, Віталій мене на той поєдинок і запросив. За кілька тижнів до бою Кличко прийшов на домашній матч Гелексі, зайшов до нас у роздягальню. Так і познайомилися. Ходили з ним в ресторан, навіть був у нього в гостях. Що можу сказати — вражений його силою духу, почуттям гумору і інтелектом. Віталія тут всі поважають — на тому бою в перших рядах сиділи Арнольд Шварценеггер, Сільвестр Сталлоне, Майкл Тайсон, Кобі Браянт, Міккі Рурк. Кличко з ними підтримує приятельські відносини. Це — показник. Як прилечу в Київ, обов’язково його наберу.

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Особова справа:

Дмитро Коваленко.

Народився 28 серпня 1977 року в Києві.

Чемпіон США серед студентів (1998).

Найкращий гравець студентської ліги США (NCAA) в 1998 році.

Виступав за клуби: Чикаго Файр (1999-2003, з перервою), Санкт-Паулі (Німеччина, весна 2002), Вашингтон ДіСі Юнайтед (2003--2005), Металург Запоріжжя (2006), Ред Булл Нью-Йорк (2006-2007), Реал Солт-Лейк-Сіті (2008), Лос-Анджелес Гелексі (2009-2010).

Володар Кубка США (2000), чемпіон США (2004). Тричі брав участь у "Матчі всіх зірок MLS" (2001, 2002, 2004). У чемпіонаті США / МЛС зіграв 277 матчів, забив 42 голи.

Максим Розенко, Чемпіон. Фото з особистого архіву Дмитра Коваленка