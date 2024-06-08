Лідер Лаціо близький до переходу в катарський клуб

Іспанський півзахисник Лаціо Луїс Альберто близький до переходу в катарський клуб Аль-Духаїль.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наступного тижня Альберто відправиться до Катару, щоб пройти медичне обстеження. Нагадаємо, що іспанський півзахисник, контракт якого розрахований до 2027 року, оголосив про свій відхід з Лаціо у квітні цього року.

🇶🇦🇪🇸 Luis Alberto, set to travel to Qatar and complete medical early next week as new Al Duhail player from Lazio.



Deal confirmed. @MatteMoretto 🤝🏻 https://t.co/OSbhoivGmh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2024

Альберто виступає за римлян з 2016 року. Відтоді він провів у складі "орлів" 307 матчів, відзначившись 52 голами та 79 асистами. До римського етапу кар’єри 31-річний іспанець грав за Ліверпуль, Севілью, Малагу, Депортіов та Барселону Б.