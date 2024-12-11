Колишній тренер Барселони очолив китайський клуб

Іспанський фахівець Кіке Сетьєн очолив китайський футбольний клуб Бейцзінь Гоан.

Про це повідомила державне видання Xinhua.

"Тренер Сетьєн має багатий досвід і добре вміє виховувати молодих гравців. Ми віримо, що він привнесе нову життєву силу і приведе команду до досягнення нових висот", – йдеться в заяві Бейцзіня.

Деталі контракту не розголошуються. Сетьєн без роботи був із вересня 2023 року, коли його звільнив Вільярреал.

У минулому сезоні Гоань зайняв четверте місце в китайській Суперлізі. За свою історію клуб ще раз став чемпіоном, виникло це в 2009 році.

66-річний тренер майже всю кар'єру провів на Батьківщині. Тренував Барселону, Лас-Пальмас, Бетіс, Луго, Логроньєс, Расінг та Полідепортіво. У 2005 був наставником збірної Еваторіальної Гвінеї.