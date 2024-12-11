Колишній тренер Барселони очолив китайський клуб
Кіке Сетьєн (ліворуч)
Beijing Guoan F.C.
Іспанський фахівець Кіке Сетьєн очолив китайський футбольний клуб Бейцзінь Гоан.
Про це повідомила державне видання Xinhua.
"Тренер Сетьєн має багатий досвід і добре вміє виховувати молодих гравців. Ми віримо, що він привнесе нову життєву силу і приведе команду до досягнення нових висот", – йдеться в заяві Бейцзіня.
Деталі контракту не розголошуються. Сетьєн без роботи був із вересня 2023 року, коли його звільнив Вільярреал.
У минулому сезоні Гоань зайняв четверте місце в китайській Суперлізі. За свою історію клуб ще раз став чемпіоном, виникло це в 2009 році.
66-річний тренер майже всю кар'єру провів на Батьківщині. Тренував Барселону, Лас-Пальмас, Бетіс, Луго, Логроньєс, Расінг та Полідепортіво. У 2005 був наставником збірної Еваторіальної Гвінеї.