Епічний провал: на пресконференції англійського клубу обвалилася стеля
У Сандерленді під час післяматчевої пресконференції тренера Режиса Ле Бриса стався несподіваний інцидент.
Після завершення матчу між "чорними котами" та Бристоль Сіті, який закінчився з рахунком 1:1, журналісти зібралися на стадіоні "Стедіум оф Лайт", щоб отримати коментарі тренера.
Проте пресконференція отримала несподіваний поворот: частина стелі раптово обвалилася, викликавши неабиякий переляк серед присутніх. Як повідомляє місцевий журналіст Джеймс Коплі, причиною обвалу став витік води на верхніх поверхах.
Відео моменту обвалу одразу ж розлетілося в соціальних мережах, викликавши активне обговорення серед уболівальників та користувачів.
Нагадаємо, після 20 турів Чемпіоншипу Сандерленд займає четверту сходинку у турнірній таблиці, набравши 37 очок.