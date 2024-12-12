Епічний провал: на пресконференції англійського клубу обвалилася стеля

У Сандерленді під час післяматчевої пресконференції тренера Режиса Ле Бриса стався несподіваний інцидент.

Після завершення матчу між "чорними котами" та Бристоль Сіті, який закінчився з рахунком 1:1, журналісти зібралися на стадіоні "Стедіум оф Лайт", щоб отримати коментарі тренера.

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Проте пресконференція отримала несподіваний поворот: частина стелі раптово обвалилася, викликавши неабиякий переляк серед присутніх. Як повідомляє місцевий журналіст Джеймс Коплі, причиною обвалу став витік води на верхніх поверхах.

Відео моменту обвалу одразу ж розлетілося в соціальних мережах, викликавши активне обговорення серед уболівальників та користувачів.

The ceiling collapsed midway through Sunderland’s press conference after last night’s game 🤣🤣

pic.twitter.com/hjdXlZZwqH — Second Tier podcast (@secondtierpod) December 11, 2024

Нагадаємо, після 20 турів Чемпіоншипу Сандерленд займає четверту сходинку у турнірній таблиці, набравши 37 очок.