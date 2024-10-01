Іньєста невдовзі завершить кар'єру – джерело

Іменитий іспанський футболіст Андрес Іньєста невдовзі завершить футбольну кар'єру.

Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, 8 жовтня відбудеться конференція, на якій гравець оголосить про відхід з футболу. Наразі він виступає у складі Емірейтс з ОАЕ, у складі якого нещодавно провів 1000-й матч у своїй професійній кар'єрі.

40-річний Іньєста виступав за каталонську Барселону, японський Віссел Кобе та Емірейтс. У складі "блаугранас" він провів більшу частину своєї кар'єри, та завоював низку трофеїв.

4 рази ставав переможцем Ліги чемпіонів (сезон-2005/2006, 2008/2009, 2010/2011, 2014/2015), тричі – володарем Суперкубка УЄФА (сезон-2008/2009, 2010/2011, 2014/2015), стільки ж він у складі "синьо-гранатових" був тріумфатором Клубного чемпіонату світу (2009, 2011, 2015 роки)

Дев'ять разів Іньєста ставав чемпіоном Іспанії (сезон-2004/2005, 2005/2006, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18) Шість разів володарем Кубка Іспанії (сезон-2008/2009, 2011/2012, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017-18) а також 7 разів брав Суперкубок Іспанії (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016)

Зі збірною Іспанії, за яку він провів 141 матч, відзначившись 14 голами та 30 асистами, іменитий півзахисник ставав чемпіоном світу у 2010 році, а також чемпіоном Європи у 2008 та 2012 роках. У 2012 він став найкращим гравцем континентальної першості.