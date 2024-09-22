Результат з солонуватим присмаком: Ашур – про нічию з ЛНЗ

Головний тренер Полісся Імад Ашур пояснив результат матчу з ЛНЗ у 7 турі чемпіонату України.

Цитує тренера пресслужба клубу.

"Враховуючи те, що в першому таймі ми пропустили цей гол-непорозуміння, то результат закономірний, бо вони забили один і ми теж забили один. Припускаю, але зараз не можу казати точно, проте, здається, у другому таймі було достатньо епізодів, коли б ми могли зіграти більш сфокусовано і домогтися більш позитивного результату. Загалом, у другому таймі, на мою думку, гра була більш цілісною. Ми знали, що гра буде складною та вимагатиме від нас йти в кожну дуель і не програвати її. Не завжди потім теорія виправдовується на практиці, бо, як ви бачите, потім достатньо одного епізоду, щоб ми потім починали спочатку", – сказав тренер.

Наставника "вовків" хоче, щоб така кількість моментів, яка створювалась у другій половині гри повинна бути впродовж всього матчу.

"Глобально я маю єдине зауваження: такі епізоди, які були створені у другому таймі, мають створюватися протягом усієї гри. Для цього треба брати більше відповідальності на себе, треба більше загострювати, опиняючись в просторі, де ми можемо загострювати й не відкладати це на ті моменти, коли нам вже немає куди подітися. Наполегливо далі намагаємося переконати, що без загострень не будуть створюватися моменти, а без моментів не будуть створюватися голи. Добре, що ми знаходимо в собі можливість переломлювати матчі з таким потужним суперником. Треба віддати належне тому, що суперник – міцна команда. Будемо сприймати це, як результат з солонуватим присмаком", – сказав Ашур.

Для Полісся – це друга нічия у сезоні УПЛ, наразі "вовки" з 14 очками посідають третє місце у турнірній таблиці. У наступному турі житомирський клуб зустрінеться з Карпатами (28 вересня).