Забарний: Ніяких відмазок не може бути!
Захисник збірної України Ілля Забарний розуміє, що в нього та його партнерів не може бути ніяких відмазок за результат у матчах проти Албанії та Чехії.
Про це він сказав у інтерв’ю "Українському футболу".
"Іноді про це спілкуємося (про Євро-2024 — прим.), бо не все вдалося так, як ми хотіли. В плані результату наш виступ був не дуже позитивний, але в плані досвіду, який нам потрібен, і для нашої країни у ці непрості часи – це було дуже важливо.
Суперників ще не розбирали, але ігри будуть важкі – це 100%. Будемо на це налаштовуватися. Ми розуміємо, що ніяких відмазок не може бути! Будемо виходити і здобувати перемогу", — сказав Забарний.
Свій шлях у Лізі націй-2024/25 збірна України розпочне вже завтра, 7 вересня, номінально домашнім матчем з Албанією. 10 вересня команда Сергія Реброва зіграє проти Чехії. Обидва матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом.