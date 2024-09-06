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Забарний: Ніяких відмазок не може бути!

Ігор Чернявський — 6 вересня, 12:55
Забарний: Ніяких відмазок не може бути!
УАФ

Захисник збірної України Ілля Забарний розуміє, що в нього та його партнерів не може бути ніяких відмазок за результат у матчах проти Албанії та Чехії.

Про це він сказав у інтерв’ю "Українському футболу".

"Іноді про це спілкуємося (про Євро-2024 — прим.), бо не все вдалося так, як ми хотіли. В плані результату наш виступ був не дуже позитивний, але в плані досвіду, який нам потрібен, і для нашої країни у ці непрості часи – це було дуже важливо.

Суперників ще не розбирали, але ігри будуть важкі – це 100%. Будемо на це налаштовуватися. Ми розуміємо, що ніяких відмазок не може бути! Будемо виходити і здобувати перемогу", — сказав Забарний.

Свій шлях у Лізі націй-2024/25 збірна України розпочне вже завтра, 7 вересня, номінально домашнім матчем з Албанією. 10 вересня команда Сергія Реброва зіграє проти Чехії. Обидва матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Ілля Забарний Збірна України з футболу

Ілля Забарний

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