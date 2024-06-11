Хтось десь щось почув, а потім пишуть: директор Карпат спростував чутки про відхід Маркевича

Мирон Маркевич буде головним тренером Карпат у сезоні-2024/25 попри чутки, які ширяться у пресі останнім часом.

Про це заявив виконавчий директор клубу Андрій Тлумак у коментарі Tribuna.com.

"А чому мали не продовжити (контаракт — прим.)? Людина вивела команду в Премʼєр-лігу. Звичайно, що продовжуємо. Ну була інформація, ви ж бачите, скільки такої інформації є зайвої та неправдивої. Хтось десь щось почув, а потім пишуть.

Мирон Богданович залишається головним тренером Карпат. Все. Він працює, планує збори, спаринги. Можете до нього звертатись — він вам розповість всі деталі з підготовки команди до сезону в Премʼєр-лізі.

Перебудова і гравці — для цього в нас є Мирон Богданович, він керує цими процесами. Це запитання до нього. Я не можу відповісти, бо до кінця сам не розумію, а Мирон Богданович зараз у відпустці. Він, звичайно, й у відпустці працює. Але це його парафія", — сказав Тлумак.