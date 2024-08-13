Нам не вистачало контролю, швидкості та впевненості: Флік — про розгромну поразку від Монако

Наставник Барселони Хансі Флік прокоментував поразку від Монако (0:3) у фіналі Кубка Гампера.

Слова німецького фахівця наводить видання Marca.

"Ми добре грали у перші хвилини, створювали дуже хороші моменти. Але загалом сьогодні нам не вистачало контролю, впевненості, швидкості та точності у передачах. У другому таймі ми не змогли виправити помилки.

Це був не найкращий матч. Ми неправильно робили те, що вдавалося під час турне США. Проти Валенсії ми зіграємо зовсім інакше.

У такий день, як сьогодні ми можемо проаналізувати, що зробили правильно і неправильно, а потім попрацювати над цим на тренуваннях", — сказав Флік.