Нам не вистачало контролю, швидкості та впевненості: Флік — про розгромну поразку від Монако
Наставник Барселони Хансі Флік прокоментував поразку від Монако (0:3) у фіналі Кубка Гампера.
Слова німецького фахівця наводить видання Marca.
"Ми добре грали у перші хвилини, створювали дуже хороші моменти. Але загалом сьогодні нам не вистачало контролю, впевненості, швидкості та точності у передачах. У другому таймі ми не змогли виправити помилки.
Це був не найкращий матч. Ми неправильно робили те, що вдавалося під час турне США. Проти Валенсії ми зіграємо зовсім інакше.
У такий день, як сьогодні ми можемо проаналізувати, що зробили правильно і неправильно, а потім попрацювати над цим на тренуваннях", — сказав Флік.
Нагадаємо, Барселону покинув капітан команди Серхі Роберто. 32-річний футболіст усю кар'єру грав за "блаугранас".