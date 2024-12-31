Колишній тренер Динамо продовжить кар'єру в Поліссі – джерело

Колишній гравець і тренер Динамо Олександр Хацкевич поповнить керівний склад Полісся.

Про це інформує Динамоманія.

Мова може йти про посаду спортивного директора чи радника президента зі спортивних питань. Однак точна посада не називається.

У квітні цього року Хацкевич покинув польський клуб Заглембє Сосновець з яким працював з початку року. Причиною звільнення наставника стала ситуація після гри з Катовіце (0:4). На пресконференції Хацкевич повідомив, що не впливав на тактику команди, оскільки на передматчевій установці футболісти самостійно, за зачиненими дверима, обговорювали та приймали стратегію на матч.

Зазначимо, що Олександр Хацкевич у період з 2017 по 2019 рік працював головним тренером київського Динамо.