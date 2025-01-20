Історія дня: як юний талант Барселони підставив команду в Лізі чемпіонів через "поклик природи"

Колишній гравець Барселони Ілкай Гюндоган поділився кумедною історією про Ламіна Ямала.

Німецький футболіст, який зараз виступає за Манчестер Сіті, відвідав The Ranveer Show, де розповів, як юний іспанець підставив команду посеред матчу Ліги чемпіонів.

Читайте також : Ямал розповів, чи збирається продовжувати контракт із Барселоною

Справа в тому, що Ямал побіг в туалет, а ніхто з його партнерів не знав про це. "Синьо-гранатові" були змушені грати у меншості.

"У минулому сезоні ми грали проти Порту, вели 1:0, все йшло добре. Але на 60-й хвилині раптом нам стало важко. Я відчув, що команда суперника почала грати значно краще, ніби у них з’явився додатковий гравець. Через 10 хвилин я дізнався, що один з наших футболістів покинув поле і пішов у туалет! Це був Ламін. Ламін був важливим гравцем, тому тренерський штаб не хотів міняти його одразу. Вони чекали, коли він повернеться. Коли я дізнався про це, я сказав: "Хлопці, що взагалі відбувається? Ми граємо вдесятером! Хіба ви не хочете зробити заміну?" Зрештою, їм довелося зробити заміну, бо вони так довго чекали на нього, а він так і не повернувся", – сказав Гюндоган.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 17-річного лідера Барселони 5 голів і 9 результативних передач в 17 матчах Ла Ліги.