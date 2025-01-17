Це рішення було прийнято двома сторонами: Гвардіола – про новий контракт Голанда

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола відреагував на підписання Ерлінгом Голандом довгострокового контракту з клубом.

Цитує тренера ВВС.

"Я вважаю, що це рішення було прийняте обома сторонами. Клуб не погодився б запропонувати таку довгострокову угоду, якби Ерлінг не був впевнений, що готовий віддати 10 років свого життя одній команді. Це свідчить про взаємну довіру і бажання будувати спільне майбутнє.

Обидві сторони щасливі, що вони це зробили", – сказав Гвардіола.