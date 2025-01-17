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Це рішення було прийнято двома сторонами: Гвардіола – про новий контракт Голанда

Олександр Булава — 17 січня 2025, 17:20
Це рішення було прийнято двома сторонами: Гвардіола – про новий контракт Голанда
Ерлінг Голанд
Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола відреагував на підписання Ерлінгом Голандом довгострокового контракту з клубом.

Цитує тренера ВВС.

"Я вважаю, що це рішення було прийняте обома сторонами. Клуб не погодився б запропонувати таку довгострокову угоду, якби Ерлінг не був впевнений, що готовий віддати 10 років свого життя одній команді. Це свідчить про взаємну довіру і бажання будувати спільне майбутнє.

Обидві сторони щасливі, що вони це зробили", – сказав Гвардіола.

Нова угода розрахована до літа 2034 року. Зарплата норвезького виконавця залишається невідомою.

Нагадаємо, Голанд приєднався до Манестер Сіті у 2022 році і з того часу зіграв 126 матчів у всіх турнірах, в яких забив 111 м'ячів та віддав 15 результативних передач.

У складі Сіті форвард става чемпіоном Англії, переможцем Кубку Англії, Кубку ліги, Суперкубку УЄФА та Ліги чемпіонів.

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