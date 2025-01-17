Це рішення було прийнято двома сторонами: Гвардіола – про новий контракт Голанда
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола відреагував на підписання Ерлінгом Голандом довгострокового контракту з клубом.
Цитує тренера ВВС.
"Я вважаю, що це рішення було прийняте обома сторонами. Клуб не погодився б запропонувати таку довгострокову угоду, якби Ерлінг не був впевнений, що готовий віддати 10 років свого життя одній команді. Це свідчить про взаємну довіру і бажання будувати спільне майбутнє.
Обидві сторони щасливі, що вони це зробили", – сказав Гвардіола.
Нова угода розрахована до літа 2034 року. Зарплата норвезького виконавця залишається невідомою.
Нагадаємо, Голанд приєднався до Манестер Сіті у 2022 році і з того часу зіграв 126 матчів у всіх турнірах, в яких забив 111 м'ячів та віддав 15 результативних передач.
У складі Сіті форвард става чемпіоном Англії, переможцем Кубку Англії, Кубку ліги, Суперкубку УЄФА та Ліги чемпіонів.