Власники Челсі: Мареска — дуже обдарований тренер та лідер
Власники Челсі вважають, що обдарованість нового головного тренера Енцо Марески допоможе клубу досягти поставлених цілей.
Слова керівництва були опубліковані на офіційному сайті лондонців.
"Ми з нетерпінням чекаємо на підтримку його та решти спортивної команди у реалізації їхнього потенціалу та наших очікувань протягом наступних років.
Він є дуже обдарованим тренером і лідером, який, ми впевнені, допоможе реалізувати наше бачення і досягти конкурентних цілей клубу", — сказали власники Челсі.
Нагадаємо, цього сезону Мареска допоміг Лестеру повернутися в АПЛ, а раніше працював у штабі Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Окрім Лестера, він також очолював Парму, але протримався на своїй посаді лише півроку.