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Власники Челсі: Мареска — дуже обдарований тренер та лідер

Владислав Уткін — 3 червня, 18:12
Власники Челсі: Мареска — дуже обдарований тренер та лідер

Власники Челсі вважають, що обдарованість нового головного тренера Енцо Марески допоможе клубу досягти поставлених цілей.

Слова керівництва були опубліковані на офіційному сайті лондонців.

"Ми з нетерпінням чекаємо на підтримку його та решти спортивної команди у реалізації їхнього потенціалу та наших очікувань протягом наступних років.

Він є дуже обдарованим тренером і лідером, який, ми впевнені, допоможе реалізувати наше бачення і досягти конкурентних цілей клубу", — сказали власники Челсі.

Нагадаємо, цього сезону Мареска допоміг Лестеру повернутися в АПЛ, а раніше працював у штабі Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Окрім Лестера, він також очолював Парму, але протримався на своїй посаді лише півроку.

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