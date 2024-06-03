Власники Челсі: Мареска — дуже обдарований тренер та лідер

Власники Челсі вважають, що обдарованість нового головного тренера Енцо Марески допоможе клубу досягти поставлених цілей.

Слова керівництва були опубліковані на офіційному сайті лондонців.

"Ми з нетерпінням чекаємо на підтримку його та решти спортивної команди у реалізації їхнього потенціалу та наших очікувань протягом наступних років.

Він є дуже обдарованим тренером і лідером, який, ми впевнені, допоможе реалізувати наше бачення і досягти конкурентних цілей клубу", — сказали власники Челсі.