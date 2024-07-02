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Гроші — не проблема: Челсі придбав півзахисника Лестера за 30 млн фунтів

Владислав Уткін — 2 липня, 17:52
Гроші — не проблема: Челсі придбав півзахисника Лестера за 30 млн фунтів

Лондонський Челсі придбав півзахисника Лестера Кірнана Дьюзбері-Голла.

Про це повідомила пресслужба "синіх".

Cума трансферу склала 30 млн фунтів стерлінгів. Челсі підписав контракт із хавбеком на 5 років з можливістю продовження ще на рік.

У минулому сезоні Дьюзбері-Голл провів за Лестер 49 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 12 голів та віддав 15 результативних передач.

Раніше ми повідомляли, що Челсі виклав 22,5 млн фунтів за молодого півзахисника Астон Вілли.

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