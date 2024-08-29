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Два гравці Тоттенгема покинуть команду

Володимир Кук — 29 серпня, 08:54
Два гравці Тоттенгема покинуть команду
Серхіо Регілон
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Гравці Тоттенгема Джованні Ло Чельсо та Серхіо Регілон покинуть команду.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, відхід обох футболістів планується до завершення трансферного вікна 30 серпня. Наразі тривають активні перемовини, щоб гравці змогли вибрати найкращий варіант.

У сезоні 2023/24 Регілон зіграв 27 матчів в оренді за Брентфорд Ярмолюка та Манчестер Юнайтед, у яких віддав 4 результативні передачі. Ло Чельсо провів сезон у Тоттенгемі, зіграв 24 матчі у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравців в 10 та 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що гравець "шпор" Манор Соломон перейшов у Лідс на правах оренди.

Ло Чельсо Регілон Тоттенгем

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