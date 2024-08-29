Два гравці Тоттенгема покинуть команду

Гравці Тоттенгема Джованні Ло Чельсо та Серхіо Регілон покинуть команду.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, відхід обох футболістів планується до завершення трансферного вікна 30 серпня. Наразі тривають активні перемовини, щоб гравці змогли вибрати найкращий варіант.

🚨⚪️ Not only Gio Lo Celso: Sergio Reguilón also prepared to leave Spurs before the end of the window.



Talks ongoing to pick the best option. pic.twitter.com/yUOqIVqqXC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2024

У сезоні 2023/24 Регілон зіграв 27 матчів в оренді за Брентфорд Ярмолюка та Манчестер Юнайтед, у яких віддав 4 результативні передачі. Ло Чельсо провів сезон у Тоттенгемі, зіграв 24 матчі у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравців в 10 та 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що гравець "шпор" Манор Соломон перейшов у Лідс на правах оренди.