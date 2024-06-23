Легенда МЮ може повернутися в клуб у якості тренера
Нідерландський тренер Рууд ван Ністелрой може повернутися в Манчестер Юнайтед, за який грав з 2001 до 2006 року.
Про це повідомляє Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).
47-річний нідерландець отримав запрошення від "червоних дияволів" приєднатися до тренерського штабу Еріка тен Гага. Окрім того, Ністелрой є одним із фаворитів на посаду головного тренера Бернлі.
Нагадаємо, у 2022-2023 роках Рууд працював з ПСВ. Під його керівництвом команда виграла Кубок та Суперкубок Німеччини.