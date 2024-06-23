Легенда МЮ може повернутися в клуб у якості тренера

Нідерландський тренер Рууд ван Ністелрой може повернутися в Манчестер Юнайтед, за який грав з 2001 до 2006 року.

Про це повідомляє Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).

47-річний нідерландець отримав запрошення від "червоних дияволів" приєднатися до тренерського штабу Еріка тен Гага. Окрім того, Ністелрой є одним із фаворитів на посаду головного тренера Бернлі.

🚨 EXCL: Ruud van Nistelrooy has been approached to be part of Erik ten Hag’s new staff at Manchester United.



Up to van Nistelrooy as he’s also strong candidate to be new Burnley manager to replace Kompany, decision next week 🟣🔵



Changes could take place in #MUFC staff. pic.twitter.com/Nq6qaEcVlN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2024

Нагадаємо, у 2022-2023 роках Рууд працював з ПСВ. Під його керівництвом команда виграла Кубок та Суперкубок Німеччини.