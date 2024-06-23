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Легенда МЮ може повернутися в клуб у якості тренера

Игорь Чернявский — 23 червня, 16:50
Легенда МЮ може повернутися в клуб у якості тренера

Нідерландський тренер Рууд ван Ністелрой може повернутися в Манчестер Юнайтед, за який грав з 2001 до 2006 року.

Про це повідомляє Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).

47-річний нідерландець отримав запрошення від "червоних дияволів" приєднатися до тренерського штабу Еріка тен Гага. Окрім того, Ністелрой є одним із фаворитів на посаду головного тренера Бернлі.

Нагадаємо, у 2022-2023 роках Рууд працював з ПСВ. Під його керівництвом команда виграла Кубок та Суперкубок Німеччини.

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