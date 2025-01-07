Головна зірка Барселони змінила імідж: футболіст повторив образ колишнього лідера каталонців

Молодий талант Барселони Ламін Ямал здивував своїх фанатів несподіваною зміною іміджу.

Іспанський футболіст пофарбував своє волосся і зробив собі зачіску, яка дуже схожа на легендарний образ колишнього вінгера клубу Неймара. Бразилець перейшов до стану каталонців у 2013 році і підкорив публіку не тільки фінтами, але й зовнішнім виглядом.

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Тепер Ямал схожий 1 в 1 на свого друга та кумира, з яким не так давно бачився у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 17-річного лідера Барселони 5 голів та 9 результативних передач в 16 матчах Ла Ліги.

Контракт футболіста із "синьо-гранатовими" розрахований до літа 2026 року.