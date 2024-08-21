Колишній голкіпер збірної Італії змінить скромний турецький клуб на аутсайдера Серії B

Ексгравець збірної Італії Сальваторе Сірігу повернеться на Батьківщину. Він посилить Палермо.

Про це пише інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі "Х" (Twitter).

Голкіпер підпише контракт на один сезон. Сторони також включать опцію продовження договору ще на один рік.

37-річний Сірігу грав за Палермо з 2005 по 2011 рік. Надалі він виступав за ПСЖ, Севілью, Осасуну, Торіно, Дженоа, Наполі та Ніццу. Взимку він приєднався до турецького Фатіха Карагюмрюка, за який пропустив 28 голів за 17 матчів.

Портал Transfermarkt оцінює воротаря в 275 тисяч євро. На рахунку Сальваторе 28 матчів за збірну Італії.

Salvatore #Sirigu is one step away to return to #Palermo as a free agent. Contract until 2025 with the option for 2026. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 21, 2024

Палермо у першому турі Серії В поступився Брешії (0:1). Зараз команда посідає лише 19 місце у турнірній таблиці.