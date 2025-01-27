Обіграв трьох, але не допомогло: партнер Роналду "привіз" кумедний гол

Голкіпер Аль-Насра Бенто став героєм мемів у соцмережах після нещодавнього матчу чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Фатеха (3:1).

На 72-й хвилині бразилець вирішив нагадати фанатам про своє коріння, пішовши у дриблінг перед власними воротами.

Бенто ефектно обійшов першого суперника, другого, покинув м'яч повз третього, але далі не пощастило. Мурад Банта перехопив м'яч і відправив його у порожні ворота.

Партнерам довелося лише розвести руками, а сам воротар лежав на газоні, розуміючи свою помилку.

Нагадаємо, після 17 турів чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Наср посідає третю сходинку, набравши 35 очок. Команда Роналду відстає від лідируючих Аль-Хіляля та Аль-Іттіхада на 8 балів, при тому конкуренти ще й мають матч у запасі.