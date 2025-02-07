Гол Роналду та дубль зіркового новачка допоміг Аль-Насру розгромити Аль-Фейха

Аль-Наср здобув переконливу перемогу над Аль-Фейха в межах 19 туру саудівської Про-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь "лицарів Неджда". Дубль у дебютному матчі оформив новачок команди Джон Дуран, якого придбали з Астон Вілли за 75 млн євро.

Також голом відзначився португальський нападник Кріштіану Роналду, який напередодні відсвяткував 40-й день народження. Для португальця цей гол став 924-м у кар'єрі.

Чемпіонат Саудівської Аравії – Про-ліга

19 тур, 7 лютого

Аль-Наср – Аль-Фейха 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Дуран, 2:0 – 72 Дуран, 3:0 – 74 Роналду

Після цієї перемоги Аль-Наср вийшов на третє місце у Про-лізі, підопічні Стефано Піолі набрали 41 очко в 19 поєдинках та відстають від лідера чемпіонату Аль-Іттіхада на 8 залікових балів.