Гол дня: Синиця прекрасним ударом подвоїв перевагу Лівого берега у матчі проти Миная

28-річний правий вінгер Лівого берега Олег Синиця прекрасним ударом подвоїв перевагу своєї команди у матчі проти Миная за місце в Українській Прем'єр-лізі.

Це сталося на 29 хвилині. Футболіст крученим ударом з кута штрафного майданчика поцілив під стійку.

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Це вже другий гол київського клубу у фіналі "Турніру чотирьох". Перший команда забила на 15 хвилині після кутового.

Нагадаємо, у півфіналі Лівий берег сенсаційно пройшов Металіст 1925, а Минай виявився сильнішим за Епіцентр. Обидва протистояння завершилися серіями пенальті.