Рома визначила двох фаворитів на заміну Раньєрі

Керівництво Роми визначило двох фаворитів на посаду нового головного тренера команди.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Напередодні відбулась зустріч спортивного директора Роми Флоран Гізольфі, президента клубу Дена Фрідкіна та головного тренер Клаудіо Раньєрі на якій обговорили ім'я майбутнього наставника римської команди. За підсумками зустрічі було визначено два фаворити – Джан П'єро Гасперіні з Аталанти й Сеск Фабрегас з Комо.

Згодом зустріч підтвердив сам Раньєрі.

"Є два головні претенденти на цю посаду. Ми ведемо роботу у цьому напрямку. Декілька потенційних кандидатів відмовилися з нами спілкуватися, тому що ми ризикуємо не потрапити до Ліги чемпіонів наступного сезону. Офіційне оголошення про нового тренера буде озвучено президентом. Дату я вам не можу сказати. Ми зустрічаємося щотижня і говоримо про майбутнього наставника", – заявив Раньєрі.

У понеділок, 12 травня, Рома проведе поєдинок 36 туру Серії А проти Аталанти, яка розташувалася на третій сходинці турнірної таблиці. Підопічні Клаудіо Раньєрі наразі знаходяться на 6 позиції, проте в разі перемоги вони одноосібно посядуть 4 місце.