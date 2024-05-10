Гарі Невілл провів паралель між нинішнім МЮ та командою Фергюсона

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл вважає, що майбутній фінал Кубка Англії може допомогти «червоним дияволам» піти стежками легендарної команди сера Алекса Фергюсона.

Таке припущення ексфутболіста пролунало в інтерв’ю BBC.

Фінал Кубку Англії відбудеться 25 травня на стадіоні «Вемблі». Початок матчу запланований на 17:00. Минулого сезону трофей також розігрувався в поєдинку між манчестерськими грандами, тоді «містяни» перемогли з рахунком 2:1 завдяки дублю Ілкая Гюндогана.