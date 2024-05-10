Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гарі Невілл провів паралель між нинішнім МЮ та командою Фергюсона

— 10 травня, 19:13
Гарі Невілл провів паралель між нинішнім МЮ та командою Фергюсона

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл вважає, що майбутній фінал Кубка Англії може допомогти «червоним дияволам» піти стежками легендарної команди сера Алекса Фергюсона.

Таке припущення ексфутболіста пролунало в інтерв’ю BBC.

«Непросто, коли на тебе тисне історія клубу. Чесно кажучи, багато з нас на телебаченні регулярно обговорюють команду, і я розумію, що це неприємно.
Сподіваюся, що за три тижні, коли Манчестер Юнайтед гратиме у фіналі Кубку Англії проти Сіті, гравці побачать у цьому можливість шокувати країну і, можливо, світ, обігравши «Сіті» у фіналі.
Сер Алекс Фергюсон виграв Кубок Англії у 1990 році та розпочав той успішний період, частиною якого ми були. Чому цей Кубок Англії проти Манчестер Сіті не може бути таким самим?» – сказав Невілл.

Фінал Кубку Англії відбудеться 25 травня на стадіоні «Вемблі». Початок матчу запланований на 17:00. Минулого сезону трофей також розігрувався в поєдинку між манчестерськими грандами, тоді «містяни» перемогли з рахунком 2:1 завдяки дублю Ілкая Гюндогана.

Останні новини