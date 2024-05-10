Гарі Невілл провів паралель між нинішнім МЮ та командою Фергюсона
— 10 травня, 19:13
Колишній захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл вважає, що майбутній фінал Кубка Англії може допомогти «червоним дияволам» піти стежками легендарної команди сера Алекса Фергюсона.
Таке припущення ексфутболіста пролунало в інтерв’ю BBC.
«Непросто, коли на тебе тисне історія клубу. Чесно кажучи, багато з нас на телебаченні регулярно обговорюють команду, і я розумію, що це неприємно.
Сподіваюся, що за три тижні, коли Манчестер Юнайтед гратиме у фіналі Кубку Англії проти Сіті, гравці побачать у цьому можливість шокувати країну і, можливо, світ, обігравши «Сіті» у фіналі.
Сер Алекс Фергюсон виграв Кубок Англії у 1990 році та розпочав той успішний період, частиною якого ми були. Чому цей Кубок Англії проти Манчестер Сіті не може бути таким самим?» – сказав Невілл.
Фінал Кубку Англії відбудеться 25 травня на стадіоні «Вемблі». Початок матчу запланований на 17:00. Минулого сезону трофей також розігрувався в поєдинку між манчестерськими грандами, тоді «містяни» перемогли з рахунком 2:1 завдяки дублю Ілкая Гюндогана.