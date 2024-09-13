Лідери Реала відновилися напередодні матчу з Сосьєдадом

Провідні гравці мадридського Реала Джуд Беллінгем, Едер Мілітао та Орельєн Чуамені відновилися від пошкоджень та зможуть зіграти в матчі 5 туру іспанської Ла Ліги проти Сосьєдада.

Про це повідомляє видання Marca.

Футболісти працювали в основній групі напередодні гри. Тренерський штаб на чолі з Карло Анчелотті буде визначати можливу участь гравців у поєдинку.

У лазареті "вершкових" залишається Давід Алаба, Едуардо Камавінга та Дані Себальйос. Реал Сосьєдад не зможе розраховувати на Браїса Мендеса, Мікеля Оярсабал, Амарі Траоре та росіянина Арсена Захаряна.

Поєдинок Реал Сосьєдад – Реал Мадрид відбудеться в суботу, 14 вересня. Початок – о 22:00 за київським часом.