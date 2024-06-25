Футболіст Зорі приєднається до одного з клубів City Group

Півзахисник Аль-Насра та збірної Того Коджо Азіангбе, який минулий сезон провів у оренді в Зорі, приєднається до одного з клубів City Group.

Про це повідомляє Sport.ua.

Таку інформацію надав агент футболіста Едуардо Корначіні. У сезоні-2023/24 Азіангбе зігра 15 матчів за луганську команду, результативними діями не відзначався.

До складу City Football Group входять такі клуби, як Манчестер Сіті (Англія), Нью-Йорк Сіті (США), Жирона (Іспанія), Палермо (Італія), Труа (Франція), Ломмель (Бельгія), Монтевідео Сіті (Уругвай), Сичуань Цзюню (Китай), Баія (Бразилія), Болівар (Болівія), Мельбурн Сіті (Австралія), Йокогама Ф Марінос (Японія) та Мумбаї Сіті (Індія).

Нагадаємо, першим літнім трансфером Зорі став правий захисник Жан Тронтель із клубу Мура. Сума трансферу та термін контракту не розголошується.