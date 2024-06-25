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Футболіст Зорі приєднається до одного з клубів City Group

Микола Дендак — 25 червня, 11:55
Футболіст Зорі приєднається до одного з клубів City Group

Півзахисник Аль-Насра та збірної Того Коджо Азіангбе, який минулий сезон провів у оренді в Зорі, приєднається до одного з клубів City Group.

Про це повідомляє Sport.ua.

Таку інформацію надав агент футболіста Едуардо Корначіні. У сезоні-2023/24 Азіангбе зігра 15 матчів за луганську команду, результативними діями не відзначався.

До складу City Football Group входять такі клуби, як Манчестер Сіті (Англія), Нью-Йорк Сіті (США), Жирона (Іспанія), Палермо (Італія), Труа (Франція), Ломмель (Бельгія), Монтевідео Сіті (Уругвай), Сичуань Цзюню (Китай), Баія (Бразилія), Болівар (Болівія), Мельбурн Сіті (Австралія), Йокогама Ф Марінос (Японія) та Мумбаї Сіті (Індія).

Нагадаємо, першим літнім трансфером Зорі став правий захисник Жан Тронтель із клубу Мура. Сума трансферу та термін контракту не розголошується.

Жирона Манчестер Сіті Зоря Луганськ

Зоря Луганськ

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