Невдаха дня: гравець вийшов сам на сам з голкіпером, але спіткнувся перед ударом

Турецький футбол знову дарує курйозні моменти, які швидко стають вірусними.

Під час матчу між командами нижнього дивізіону стався епізод, який викликав шквал емоцій серед уболівальників.

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Гравець одного з клубів отримав ідеальну можливість відзначитися. Прорвавшись до воріт суперника, він уже був готовий залишити голкіпера ні з чим, але... поле вирішило інакше.

Несподівано футболіст зачепився за нерівність на газоні й опинився на землі. М'яч же повільно відкотився, а шанс на забитий гол перетворився на привід для жартів.

Tokat Belediye Plevnespor futbolcusu Özgür Sürer, Bursaspor maçında kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken zemine takılıp düştü.pic.twitter.com/SjI6z6y7Gt — FutbolArena (@futbolarena) January 26, 2025

Цей момент став справжнім хітом у соціальних мережах. Вболівальники діляться відео з падінням, а футболіст отримав статус зірки, хоч і зі знаком "мінус".