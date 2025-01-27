Невдаха дня: гравець вийшов сам на сам з голкіпером, але спіткнувся перед ударом
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Турецький футбол знову дарує курйозні моменти, які швидко стають вірусними.
Під час матчу між командами нижнього дивізіону стався епізод, який викликав шквал емоцій серед уболівальників.
Гравець одного з клубів отримав ідеальну можливість відзначитися. Прорвавшись до воріт суперника, він уже був готовий залишити голкіпера ні з чим, але... поле вирішило інакше.
Несподівано футболіст зачепився за нерівність на газоні й опинився на землі. М'яч же повільно відкотився, а шанс на забитий гол перетворився на привід для жартів.
Цей момент став справжнім хітом у соціальних мережах. Вболівальники діляться відео з падінням, а футболіст отримав статус зірки, хоч і зі знаком "мінус".