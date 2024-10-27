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Довбик вийде в стартовому складі Роми на матч з Фіорентиною

Станіслав Лисак — 27 жовтня, 21:05
Довбик вийде в стартовому складі Роми на матч з Фіорентиною
Getty Images

Український нападник Роми Артем Довбик вийде в стартовому складі римлян на матч 9 туру італійської Серії А проти Фіорентини.

Зустріч відбудеться о 21:45 на арені "Стадіо Артеміо Франкі" у Флоренції.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

Зазначимо, що "вовки" розташувалися на 11 сходинці турнірної таблиці, маючи 10 очок в активі, Фіорентина наразі дев'ята і випереджає Рому на три залікові пункти.

Нагадаємо, що напередодні підопічні Івана Юрича здобули мінімальну перемогу над Динамо в Лізі Європи.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Фіорентина Артем Довбик

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