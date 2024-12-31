Ювентус може підписати нападника Манчестер Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
Ювентус зацікавлений у підписанні форварда Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе, який приєднався до англійського клубу цього літа.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Після приходу нового головного тренера Рубена Аморіма перебування нідерландця в складі манкуніанців є під питанням.
Якщо "червоні дияволи" підпишуть нового форварда в січні, то Зіркзе може бути проданий, чим спробує скористатися Ювентус.
Зазначається, що 23-річний футболіст збірної Нідерландів був би не проти повернутися до Італії.
Нагадаємо, що Юнайтед заплатили за трансфер Джошуа Зіркзе італійській Болоньї 42,5 мільйона євро.
У нинішньому сезоні нападник відзначився чотирма голами та двома асистами у 27 матчах Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.