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Ювентус може підписати нападника Манчестер Юнайтед

Станіслав Лисак — 31 грудня 2024, 08:48
Ювентус може підписати нападника Манчестер Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед

Ювентус зацікавлений у підписанні форварда Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе, який приєднався до англійського клубу цього літа.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Після приходу нового головного тренера Рубена Аморіма перебування нідерландця в складі манкуніанців є під питанням.

Якщо "червоні дияволи" підпишуть нового форварда в січні, то Зіркзе може бути проданий, чим спробує скористатися Ювентус.

Зазначається, що 23-річний футболіст збірної Нідерландів був би не проти повернутися до Італії.

Нагадаємо, що Юнайтед заплатили за трансфер Джошуа Зіркзе італійській Болоньї 42,5 мільйона євро.

У нинішньому сезоні нападник відзначився чотирма голами та двома асистами у 27 матчах Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.

Манчестер Юнайтед Ювентус Джошуа Зіркзе

Манчестер Юнайтед

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