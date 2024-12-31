Ювентус може підписати нападника Манчестер Юнайтед

Ювентус зацікавлений у підписанні форварда Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе, який приєднався до англійського клубу цього літа.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Після приходу нового головного тренера Рубена Аморіма перебування нідерландця в складі манкуніанців є під питанням.

Якщо "червоні дияволи" підпишуть нового форварда в січні, то Зіркзе може бути проданий, чим спробує скористатися Ювентус.

Зазначається, що 23-річний футболіст збірної Нідерландів був би не проти повернутися до Італії.

#Juventus are still at the window for Joshua #Zirkzee. His future at #ManchesterUnited is in doubt. If #ManUnited sign a new striker in January, the dutch could be sold and #Juve will try to sign him. Josh wouldn’t mind going back to Italy. #transfers #MUFC https://t.co/Yv7AHiAOgd — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 31, 2024

Нагадаємо, що Юнайтед заплатили за трансфер Джошуа Зіркзе італійській Болоньї 42,5 мільйона євро.

У нинішньому сезоні нападник відзначився чотирма голами та двома асистами у 27 матчах Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.