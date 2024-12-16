Ванат очолив бомбардирську гонку УПЛ напередодні зимової паузи
Форвард київського Динамо Владислав Ванат став найкращим бомбардиром Української Прем'єр-ліги після завершення першої половини сезону-2024/2025.
Українець забив 10 голів у 15 матчах, а також відзначився двома асистами. Доволі близько до 22-річного нападника підібрався вінгер Полісся Олексій Гуцуляк, який 9 разів відзначився за 16 поєдинків.
Футболісти Шахтаря Георгій Судаков та Артем Бондаренко забили у ворота суперників по 8 м'ячів, а також 8 голів на рахунку атакувального півзахисника Кривбаса Єгора Твердохліба.
- Владислав Ванат (Динамо Київ) – 10;
- Олексій Гуцуляк (Полісся) – 9;
- Георгій Судаков (Шахтар) – 8;
- Артем Бондаренко (Шахтар) – 8;
- Єгор Твердохліб (Кривбас) – 8;
- Олександр Назаренко (Полісся) – 7;
- Амбросій Чачуа (Карпати) – 6;
- Олександр Філіппов (Олександрія) – 6;
- Ігор Краснопір (Рух) – 6;
- Олександр Зубков (Шахтар) – 5;
Зауважимо, що на думку ліцензійного букмекера Favbet, саме Ванат є фаворитом на "Золоту бутсу" чемпіонату України цього сезону з коефіцієнтом 1,20. Другим, на думку Фавбета, є Гуцуляк з шансами 1 до 6, а Судаков та Твердохліб ділять третє місце з коефіцієнтом 8.
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