Ванат очолив бомбардирську гонку УПЛ напередодні зимової паузи

Форвард київського Динамо Владислав Ванат став найкращим бомбардиром Української Прем'єр-ліги після завершення першої половини сезону-2024/2025.

Українець забив 10 голів у 15 матчах, а також відзначився двома асистами. Доволі близько до 22-річного нападника підібрався вінгер Полісся Олексій Гуцуляк, який 9 разів відзначився за 16 поєдинків.

Футболісти Шахтаря Георгій Судаков та Артем Бондаренко забили у ворота суперників по 8 м'ячів, а також 8 голів на рахунку атакувального півзахисника Кривбаса Єгора Твердохліба.

Владислав Ванат (Динамо Київ) – 10; Олексій Гуцуляк (Полісся) – 9; Георгій Судаков (Шахтар) – 8; Артем Бондаренко (Шахтар) – 8; Єгор Твердохліб (Кривбас) – 8; Олександр Назаренко (Полісся) – 7; Амбросій Чачуа (Карпати) – 6; Олександр Філіппов (Олександрія) – 6; Ігор Краснопір (Рух) – 6; Олександр Зубков (Шахтар) – 5;

Зауважимо, що на думку ліцензійного букмекера Favbet, саме Ванат є фаворитом на "Золоту бутсу" чемпіонату України цього сезону з коефіцієнтом 1,20. Другим, на думку Фавбета, є Гуцуляк з шансами 1 до 6, а Судаков та Твердохліб ділять третє місце з коефіцієнтом 8.

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