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Ванат очолив бомбардирську гонку УПЛ напередодні зимової паузи

Станіслав Лисак — 16 грудня 2024, 23:18
Ванат очолив бомбардирську гонку УПЛ напередодні зимової паузи
ФК Динамо Київ

Форвард київського Динамо Владислав Ванат став найкращим бомбардиром Української Прем'єр-ліги після завершення першої половини сезону-2024/2025.

Українець забив 10 голів у 15 матчах, а також відзначився двома асистами. Доволі близько до 22-річного нападника підібрався вінгер Полісся Олексій Гуцуляк, який 9 разів відзначився за 16 поєдинків.

Футболісти Шахтаря Георгій Судаков та Артем Бондаренко забили у ворота суперників по 8 м'ячів, а також 8 голів на рахунку атакувального півзахисника Кривбаса Єгора Твердохліба.

  1. Владислав Ванат (Динамо Київ) – 10;
  2. Олексій Гуцуляк (Полісся) – 9;
  3. Георгій Судаков (Шахтар) – 8;
  4. Артем Бондаренко (Шахтар) – 8;
  5. Єгор Твердохліб (Кривбас) – 8;
  6. Олександр Назаренко (Полісся) – 7;
  7. Амбросій Чачуа (Карпати) – 6;
  8. Олександр Філіппов (Олександрія) – 6;
  9. Ігор Краснопір (Рух) – 6;
  10. Олександр Зубков (Шахтар) – 5;

Зауважимо, що на думку ліцензійного букмекера Favbet, саме Ванат є фаворитом на "Золоту бутсу" чемпіонату України цього сезону з коефіцієнтом 1,20. Другим, на думку Фавбета, є Гуцуляк з шансами 1 до 6, а Судаков та Твердохліб ділять третє місце з коефіцієнтом 8.

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Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Владислав Ванат

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