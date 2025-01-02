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Ямал повернувся до тренувань з основною групою Барселони

Станіслав Лисак — 2 січня 2025, 15:53
Ямал повернувся до тренувань з основною групою Барселони
Getty Images

Футболіст Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал повернувся до тренувань в загальній групі команди.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

17-річний гравець уперше після травми, отриманої 15 грудня, тренувався разом з партнерами по Барселоні. Зазначимо, що іспанець зазнав травми зв'язок гомілковостопного суглоба 1 ступеня в матчі 17 туру іспанської Ла Ліги проти Леганеса (0:1).

Гравець збірної Іспанії, ймовірно, буде готовий зіграти у півфіналі Суперкубка Іспанії проти Атлетика з Більбао. Поєдинок відбудеться 8 січня, початок – о 21:00 за київським часом.

Ламін Ямал є однією з головних зірок Барселони в нинішньому сезоні. 17-річний вінгер провів 21 поєдинок, забив 6 голів та віддав 12 асистів.

Зазначимо, що наприкінці листопада іспанський футболіст тільки відновився від попередньої травми. Тоді в Ямала діагностували синдесмоз правого гомілковостопного суглоба 1-го ступеня.

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