Де Йонг та Барселона підпишуть новий контракт найближчим часом – інсайдер

Півзахисник Барселони Френкі Де Йонг підпише з командою новий контракт.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

Уже сьогодні, 15 жовтня, сторони мають підписати довгострокову угоду, яка буде розрахована до літа 2029 року.

Між клубом та 28-річним нідерландцем були досягнуті усні домовленості щодо всіх деталей контракту, про що стало відомо напередодні.

Нагадаємо, футболіст приєднався до "блаугранас" у 2019 році з Аякса за 86 мільйонів євро. Чинний контракт Френкі з колективом розраховано до літа 2026 року.

У нинішньому сезоні нідерландець відіграв за Барселону 8 матчів, у яких відзначився асистом. Наразі трансферна вартість 28-річного півзахисника оцінюється в 45 млн євро.