Довбик розповів, як його називають в Ромі

Український нападник італійської Роми Артем Довбик розповів, яку кличку для нього придумали партнери. Вони називають його "Машиною" або "Звіром".

Цим фактом Артем поділився у коментарі для пресслужби Серії А.

Наразі в активі Довбика 5 голів та 1 асист в 11 матчах за Рому. У сезоні-2023/24 українець грав у складі Жирони, за яку зіграв 41 поєдинок, забивши 25 голів та віддавши 10 асистів. Він також завоював "трофей Пічічі", який вручається найкращому бомбардиру Ла Ліги.

Наступний матч "вовки" проведуть завтра, 27 жовтня проти Фіорентини. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.