Фулгем оголосив про підписання перспективного вінгера Манчестер Сіті

Лондонський Фулгем підписав 22-річного вінгера Манчестер Сіті та збірної Норвегії Оскара Бобба.

Про це повідомляє пресслужба "дачників".

Угода гравця, який взяв 14 номер, розрахована до 2031 року. Фулгем не розкриває суму трансферу, проте згідно з порталом Transfermarkt лондонці віддали за Бобба 31,2 млн євро.

Наразі гравець продовжує відновлення від травми, яку зазнав ще 17 грудня 2025-го. Футболіст має проблеми з підколінним сухожиллям.

Нагадаємо, що Оскар Бобб дебютував за "містян" ще у вересні 2023 року в грі Кубку ліги проти Ньюкасла. Загалом за основну команду Бобб провів 47 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 4 асисти.

До академії Манчестер Сіті норвежець приєднався з команди Волеренга у 16-річному віці. Юний вінгер уже має у своєму активі 16 матчів за збірну Норвегії в усіх турнірах, де він відзначився 2 голами та 3 асистами.