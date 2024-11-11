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Ромі запропонували послуги тренера, з яким "вовки" двічі вигравали срібло Серії А

Ігор Чернявський — 11 листопада 2024, 08:20
Ромі запропонували послуги тренера, з яким вовки двічі вигравали срібло Серії А
ФК Рома

Ромі запропонували послуги французького тренера Руді Гарсії.

Про це повідомив журналіст Альфредо Педула.

Гарсія вже очолював Рому в період з 2013 по 2016 рік. Під його керівництвом "вовки" двічі поспіль посіли друге місце в Серії А, але на третій сезон результати погіршилися і француз був звільнений з посади.

Після періоду в Ромі Руді Гарсія виводив у фінал Ліги Європи Марсель, а з Ліоном проходив Манчестер Сіті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Утім, у двох наступниих клубах йому не вдалося показатии позитивний результат. Із саудівського Аль-Насра 60-річного фахівця звільнили через непорозуміння з Кріштіану Роналду, а в Наполі він протримався всього кілька місяців.

За інформацією Педули, окрім Гарсії, на посаду головного тренера Роми також претендують Френк Лемпард і Роберто Манчіні. Відомо, що екстренер збірної Італії висунув свої вимоги, і не все залежить виключно від нього. Загалом у шортлисті "вовків" перебувають 6-7 тренерів.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Руді Гарсія

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