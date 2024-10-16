Знімав процес без дозволу: форвард збірної Південної Кореї потрапив у секс-скандали

Форвард збірної Південної Кореї Хван Ий Джо публічно попросив вибачення за секс-скандали.

Про це пише BBC Football.

Гравця звинувачується у тому, що він проводив відеофіксацію статевих актів зі своїми партнерками, не попереджаючи їх про це. На засіданні у суді він сказав, що дуже шкодує про це.

Відео стало доступним після того, як дівчина Хвана опублікувала їх у соціальних мережах у червні минулого року, намагаючись шантажувати його. У вересні її засудили до трьох років в'язниці за шантаж після того, як Хван подав на неї до суду.

Проте звинувачення були висунуті і проти футболіста, оскільки прокурори заявили, що він знімав відео незаконно. Прокуратура відмовилася надати подробиці щодо жінок на відео, щоб зберегти їх від потенційного булінгу чи небезпеки.

31-річний Хван Ий Джо у Європі грав за Бордо, Ноттінгем, Олімпіакос, Норвіч, а зараз знаходиться на контракті з турецьким Аланьяспором. За збірну своєї країни форвард забив 19 голів за 62 матчі.