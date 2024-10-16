Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Знімав процес без дозволу: форвард збірної Південної Кореї потрапив у секс-скандали

Руслан Травкін — 16 жовтня, 10:25
Знімав процес без дозволу: форвард збірної Південної Кореї потрапив у секс-скандали
Хван Ий Джо
Олімпіакос

Форвард збірної Південної Кореї Хван Ий Джо публічно попросив вибачення за секс-скандали.

Про це пише BBC Football.

Гравця звинувачується у тому, що він проводив відеофіксацію статевих актів зі своїми партнерками, не попереджаючи їх про це. На засіданні у суді він сказав, що дуже шкодує про це.

Відео стало доступним після того, як дівчина Хвана опублікувала їх у соціальних мережах у червні минулого року, намагаючись шантажувати його. У вересні її засудили до трьох років в'язниці за шантаж після того, як Хван подав на неї до суду.

Проте звинувачення були висунуті і проти футболіста, оскільки прокурори заявили, що він знімав відео незаконно. Прокуратура відмовилася надати подробиці щодо жінок на відео, щоб зберегти їх від потенційного булінгу чи небезпеки.

31-річний Хван Ий Джо у Європі грав за Бордо, Ноттінгем, Олімпіакос, Норвіч, а зараз знаходиться на контракті з турецьким Аланьяспором. За збірну своєї країни форвард забив 19 голів за 62 матчі.

скандал Збірна Південної Кореї з футболу Хван Ий Чжо

скандал

Гравець Барселони потрапив у скандал, вдаривши арбітриню по сідницях під час матчу
NAVI не потиснули руки гравцям російського Virtus.pro після перемоги у чвертьфіналі IEM Rio 2024
У матчі Євроліги сталася бійка між гравцями Фенербачхе та Анадолу Ефеса
Фанати титулованого хорватського клубу вимагають відставки колишнього наставника Миколаєва
Форвард Вольфсбурга назвав форму свого клубу "гейським лайном", а потім перепросив

Останні новини