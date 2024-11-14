ФІФА продемонструвала новий кубок Клубного чемпіонату світу

Незадовго до проведення жеребкування Клубного чемпіона ту світу 2025 року, ФІФА показала, як виглядатиме трофей, який отримає переможець оновленого турніру.

Про цю новинку ФІФА повідомила на своєму сайті.

"Інноваційний, інклюзивний, новаторський і по-справжньому глобальний, новий Клубний чемпіонат світу з футболу серед 32 команд заслуговує на трофей, який уособлює все це. Він одночасно престижний і позачасовий - золотий трофей, який є символом майбутнього і натхненний минулим", - заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Згідно з джерелом, цей кубок був розроблений Федерацією та виготовлений у співпраці зі світовим ювелірним брендом Tiffany & Co.

Престижний золотий трофей може перетворитися зі щита на багатогранну та орбітальну структуру.

The trophy is here! ✨



Crafted in collaboration with @TiffanyAndCo, this trophy will be awarded for the first time to the winners of the inaugural #FIFACWC taking place next year.

#TakeItToTheWorld pic.twitter.com/x1Wo1T1Lf4 — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) November 14, 2024

Нагадаємо, що оновлений Клубний чемпіонат світу пройде в одинадцяти містах США з 15 червня по 13 липня 2025 року.

Вперше за кубок змагатимуться одразу 32 команди з усього світу.



