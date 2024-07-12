Шахтар частково виграв позов проти Галатасарая та Тете

ФІФА частково задовольнила позов донецького Шахтаря проти турецького Галатасарая по справі колишнього бразильського вінгера "гірників" Тете.

Про це повідомила пресслужба турецького гранда.

Шахтар отримає майже 2,4 млн євро. Крім того, Галатасарай та Тете заплатять донеччанам додаткову компенсацію у розмірі 5% річних, які нараховуватимуться до дати здійснення платежу.

Зазначається, що турецький клуб оскаржить рішення ФІФА в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Нагадаємо, що влітку 2023 року бразильський вінгер перейшов до Галатасарая на правах вільного агента, розірвавши в односторонньому порядку чинний контракт з "гірниками".