Шанси мізерні: Федорчук – про матч Динамо з Реал Сосьєдадом
Український тренер Олег Федорчук вважає, що Динамо Київ не має шансів на успіх у грі з іспанським Реал Сосьєдадом у Лізі Європи.
Цитує Федорчука Sport.ua.
"Шанси Динамо – мізерні, все ж Реал Сосьєдад – фаворит. Проте у виступі динамівців на міжнародній арені позитивна динаміка простежується, але вона малопомітна, бо у киян виконавська майстерність на низькому рівні. Ось чому до наставника Олександра Шовковського не може бути якихось претензій: він отримав у своє розпорядження гравців, яких ще вчити й вчити.
Але футбол — гра непередбачувана, тому все може бути. Ось кияни недавно повинні були перемагати Ференцварош, проте все зіпсувало безглузде вилучення Дубінчака. Давайте не будемо передчасно ховати Динамо", – розповів Федорчук.
Зустріч розпочнеться о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку.
Після п'яти ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, забивши всього один гол. Сосьєдад розташувався на 17 сходинці, заробивши 7 залікових пунктів.