Шанси мізерні: Федорчук – про матч Динамо з Реал Сосьєдадом

Український тренер Олег Федорчук вважає, що Динамо Київ не має шансів на успіх у грі з іспанським Реал Сосьєдадом у Лізі Європи.

Цитує Федорчука Sport.ua.

"Шанси Динамо – мізерні, все ж Реал Сосьєдад – фаворит. Проте у виступі динамівців на міжнародній арені позитивна динаміка простежується, але вона малопомітна, бо у киян виконавська майстерність на низькому рівні. Ось чому до наставника Олександра Шовковського не може бути якихось претензій: він отримав у своє розпорядження гравців, яких ще вчити й вчити.

Але футбол — гра непередбачувана, тому все може бути. Ось кияни недавно повинні були перемагати Ференцварош, проте все зіпсувало безглузде вилучення Дубінчака. Давайте не будемо передчасно ховати Динамо", – розповів Федорчук.