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Шанси мізерні: Федорчук – про матч Динамо з Реал Сосьєдадом

Олександр Булава — 12 грудня 2024, 19:38
Шанси мізерні: Федорчук – про матч Динамо з Реал Сосьєдадом
ФК Динамо

Український тренер Олег Федорчук вважає, що Динамо Київ не має шансів на успіх у грі з іспанським Реал Сосьєдадом у Лізі Європи.

Цитує Федорчука Sport.ua.

"Шанси Динамо – мізерні, все ж Реал Сосьєдад – фаворит. Проте у виступі динамівців на міжнародній арені позитивна динаміка простежується, але вона малопомітна, бо у киян виконавська майстерність на низькому рівні. Ось чому до наставника Олександра Шовковського не може бути якихось претензій: він отримав у своє розпорядження гравців, яких ще вчити й вчити.

Але футбол — гра непередбачувана, тому все може бути. Ось кияни недавно повинні були перемагати Ференцварош, проте все зіпсувало безглузде вилучення Дубінчака. Давайте не будемо передчасно ховати Динамо", – розповів Федорчук.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку.

Після п'яти ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, забивши всього один гол. Сосьєдад розташувався на 17 сходинці, заробивши 7 залікових пунктів.

Динамо Київ Реал Сосьєдад Олег Федорчук Ліга Європи-2024/25

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