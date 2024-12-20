Поцілувала Дель П'єро та пообіймалася з гравцями: Ювентус влаштував день мрії для вікової фанатки

Ювентус зробив різдвяний подарунок своїй віковій фанатці, зробивши для неї день мрії.

Нонна Еліс отримала від клубу повідомлення про те, що 17 грудня вона вирушить на гру команди проти Кальярі. Проте на цьому сюрпризи не закінчилися!

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Вболівальниця потрапила на спеціальний сектор, де вона зустрілася із легендою "зебр" Алессандро Дель П'єро, поцілувавши його. Як зазначає саме Еліс, це було її давньою мрією.

Вже після переможного матчу, який закінчився із рахунком 4:0, фанатку провели за лаштунки, де вона поспілкувалася і пообіймалася із футболістами Ювентуса.

Жінка сказала, що ніколи не забуде цей день, а у соцмережах користувачі у захваті від вчинку туринців.