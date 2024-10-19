Якесь божевілля: фанати масово скуповують лімітовану серію футболок Барселони на честь Ель Класіко

В Іспанії зараз відбувається справжній ажіотаж через бажання фанатів придбати футболки Барселони.

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Справа у тому, що каталонський клуб випустив лімітовану серію форми на честь Ель Класіко. "Синьо-гранатові" співпрацюють із сервісом онлайн-музики Spotify, тому на честь важливого дербі із Реалом були зроблені 1899 футболок із логотипом гурту Coldplay.

Look at the jerseys, look how they shine for you 💙❤️@Spotify @coldplay 🌕 pic.twitter.com/8cRMhWIbIy — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 17, 2024

Форма тільки-но поступила у продаж, але вболівальники зі всього світу з'їжджаються до Барселони, аби придбати собі пам'ятний атрибут. Нещодавно у соцмережі потрапило відео, на якому азіатський фанат придбав 20 комплектів футболок, що обійшлося йому у 8 тисяч євро.

🔵🔴 Someone purchased a load of Barcelona x Coldplay shirts, it cost him close to €8,000! 😯 (@postunited) pic.twitter.com/twnCY0MO45 — EuroFoot (@eurofootcom) October 18, 2024

Нагадаємо, матч між Реалом та Барселоною пройде вже 26 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Після 9 турів Ла Ліги Реал йде на другому місці із 21 балом, а Барселона лідирує у чемпіонаті, набравши 24 очки.