Якесь божевілля: фанати масово скуповують лімітовану серію футболок Барселони на честь Ель Класіко
В Іспанії зараз відбувається справжній ажіотаж через бажання фанатів придбати футболки Барселони.
Справа у тому, що каталонський клуб випустив лімітовану серію форми на честь Ель Класіко. "Синьо-гранатові" співпрацюють із сервісом онлайн-музики Spotify, тому на честь важливого дербі із Реалом були зроблені 1899 футболок із логотипом гурту Coldplay.
Форма тільки-но поступила у продаж, але вболівальники зі всього світу з'їжджаються до Барселони, аби придбати собі пам'ятний атрибут. Нещодавно у соцмережі потрапило відео, на якому азіатський фанат придбав 20 комплектів футболок, що обійшлося йому у 8 тисяч євро.
Нагадаємо, матч між Реалом та Барселоною пройде вже 26 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.
Після 9 турів Ла Ліги Реал йде на другому місці із 21 балом, а Барселона лідирує у чемпіонаті, набравши 24 очки.