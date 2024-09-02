Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Арсенал відмовився продавати одного з головних героїв минулого сезону в Саудівську Аравію

Ігор Чернявський — 2 вересня, 15:42
Арсенал відмовився продавати одного з головних героїв минулого сезону в Саудівську Аравію
Getty Images

Арсенал відхилив пропозицію Аль-Іттіхада щодо придбання вінгера Леандро Троссарда.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Бельгієць вважається одним із ключових гравців проєкту, тож у клубі не розглядають його продаж. Відомо, що саудівський клуб пропонував 35 мільйонів євро.

Минулого сезону Троссард виграв конкуренцію в Мартінеллі за місце у старті. На рахунку 29-річного вінгера 12 голів у Англійській Прем’єр-лізі та 4 м’ячі в Лізі чемпіонів.

Романо зазначає, що Аль-Іттіхад вже націлився на іншого гравця. Тепер саудівці намагаються придбати Галено з Порту, який минулого сезону забивав Шахтарю в Лізі чемпіонів.

Чемпіонат Англії, АПЛ Чемпіонат Саудівської Аравії Арсенал Лондон Леандро Троссард Аль-Іттіхад

Арсенал Лондон

Відомий розклад матчів Шахтаря у Лізі чемпіонів
Зінченко знову розпочне матч АПЛ на лаві запасних
Зірковий новачок Арсенала травмувався на першому тренуванні
Баварія оптимізму. Чому жереб для Шахтаря у ЛЧ — не розчарування, а перспектива
Жеребкування 3 раунду Кубку ліги: Челсі Мудрика зіграє проти команди Ліги 2, Арсенал прийме Болтон

Останні новини