Арсенал відмовився продавати одного з головних героїв минулого сезону в Саудівську Аравію

Арсенал відхилив пропозицію Аль-Іттіхада щодо придбання вінгера Леандро Троссарда.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Бельгієць вважається одним із ключових гравців проєкту, тож у клубі не розглядають його продаж. Відомо, що саудівський клуб пропонував 35 мільйонів євро.

Минулого сезону Троссард виграв конкуренцію в Мартінеллі за місце у старті. На рахунку 29-річного вінгера 12 голів у Англійській Прем’єр-лізі та 4 м’ячі в Лізі чемпіонів.

Романо зазначає, що Аль-Іттіхад вже націлився на іншого гравця. Тепер саудівці намагаються придбати Галено з Порту, який минулого сезону забивав Шахтарю в Лізі чемпіонів.